Garoto invade treino da seleção e ganha autógrafo O garoto Gellal Gebraz, da 14 anos, se tornou uma das pessoas mais felizes de Offenbach nesta quinta-feira, depois de conseguir furar o forte esquema de segurança e invadir o campo do Kickers Stadion durante o treino da seleção brasileira. Afinal, ele ganhou um autógrafo do ídolo Ronaldinho Gaúcho. Gellal foi rapidamente dominado pelos seguranças e expulso do estádio. Mesmo assim, mantinha o sorriso gigantesco no rosto. Como a maioria dos torcedores, seu ídolo maior na seleção é Ronaldinho Gaúcho. "Ele é um jogador perfeito", disse, ainda rindo, já do lado de fora do estádio. Antes, porém, conseguiu um autógrafo do ídolo, que o chamou depois que os seguranças o capturaram. Nascido na Turquia, Gellal emigrou com a família para a Alemanha aos 3 anos. Ele não foi um dos cerca de 25 mil felizardos a conseguir seu ingresso gratuito para o único treino aberto da seleção brasileira - chegou sem entrada e pagou 10 euros a um cambista para poder entrar. É a segunda vez na fase de preparação que um treino da seleção brasileira é invadido. Em Weggis, na Suíça, um treino teve de ser interrompido por causa de seguidas invasões. A primeira delas foi feita pela dançarina brasileira Sheila Soares, que vive na Suíça. Treino leve Como já estava previsto, o técnico Carlos Alberto Parreira não quis forçar os jogadores e comandou apenas um treino leve, com um minicoletivo entre reservas e titulares. As grandes áreas, setor mais comprometido do gramado, foram deixadas de fora do treino, com as traves posicionadas sobre a risca. Os jogadores arriscaram algumas jogadas de efeito, para delírio da torcida que superlotou o estádio. Foi o último treino aberto da seleção brasileira antes da Copa do Mundo. A estréia será contra a Croácia, terça-feira, em Berlim. Até lá, a seleção terá treinos apenas no periodo da tarde - de sexta a domingo no SportPark, em Königstein, e na segunda-feira no Estádio Olímpico de Berlim, para reconhecimento do gramado.