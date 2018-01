Garoto tem a missão de parar Tevez Caberá a um garoto de 19 anos a responsabilidade de marcar o jogador mais badalado no atual futebol brasileiro. Com a suspensão do zagueiro Douglas, expulso no jogo com a Portuguesa Santista, o técnico do América, Roberval Davino, deslocou Luiz Maranhão para a defesa e vai colocar o volante Mário "no pé? do argentino Tevez neste sábado à tarde, no Morumbi. Bom marcador, o destro Mário foi revelado nas categorias de base do América e estreou no time principal no Campeonato Paulista de 2004, durante uma partida contra o São Paulo. Para Davino, o jogador "tem tudo para estourar num grande clube em breve?. O jogador agradece as palavras e a confiança do técnico, até mesmo pela chance de marcar a maior estrela do adversário. "Significa que confia no meu futebol. Mas sei que não será nada fácil, porque o Tevez é rápido e finaliza muito bem?, observa. "Se depender de mim, ele não vai ter chance nenhuma para fazer gol?, diz Mário, escalado com a missão de ser o algoz do corintiano.