Garotos cobram mais chances no Palmeiras França, Washington, Somália, Magno Alves. A lista de goleadores com os quais o Palmeiras pretende contar no Campeonato Brasileiro da Série B é longa. O técnico Jair Picerni vem cobrando do presidente Mustafá Contursi, com insistência, a contratação de um atacante experiente. Seria essa a solução dos problemas? Será que os jovens recém-promovidos dos juniores não seriam capazes de assumir tal função? Os garotos acham que sim. E cobram oportunidade. "Quem sabe o matador que o Picerni tanto procura não esteja aqui dentro do elenco?", disse Vágner, autor de dois gols nos 3 a 1 sobre o Vitória, quarta-feira e um no empate por 1 a 1 com o Brasiliense, sábado. Fazer gols está no currículo desse carioca de apenas 18 anos. No ano passado, pelo Campeonato Paulista de Juniores, no qual o Palmeiras sagrou-se campeão, foi o artilheiro e bateu o recorde da competição, ao balançar as redes 31 vezes. Sábado, contra o América-RN, no Palestra Itália, Love Vágner, apelido que ganhou após levar sua namorada para a concentração da equipe, quando defendia os juniores na Taça São Paulo deste ano, terá nova chance. "Vamos continuar com o que é melhor para alcançar os resultados, manter uma seqüência é importante", disse o treinador. Assim, Muñoz e Thiago Gentil, suspeitos de simularem contusões para não viajar para Salvador, permanecem fora. Quanto a Zinho, amanhã deve ser anunciada sua rescisão de contrato. O lateral-direito Alessandro e o volante Marcinho já têm condições de jogo e podem estrear. Para o presidente Mustafá Contursi, que viu de perto a bela atuação dos jovens palmeirenses, será muito bom para manter a política que quer adotar na Série B, contar com jogadores de menor expressão. Assim, a possível chegada de França - o clube ofereceu R$ 100 mil de salários mensais - pode não acontecer. "Se o França vier, será só no fim de maio. Vai resolver alguma coisa?", havia indagado Mustafá, mesmo antes do duelo de quarta-feira, salientando que o Palmeiras têm é de montar time para a disputa da Série B. Mudança - O jogo de sábado, diante do América-RN foi confirmado pela CBF para às 20h30 no Palestra Itália. O Palmeiras pedia antecipação para as 16 horas. Já o confronto do dia 10, contra o Náutico, no Recife, teve seu horário mudado das 16 horas para às 20h30 a pedido da TV, que transmitirá o confronto.