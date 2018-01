Garotos do Corinthians ficam no empate com o Santo André A garotada do Corinthians foi reprovada no teste para o duelo com o Náutico, quarta-feira, pela Copa do Brasil. No ABC, diante do lanterna e já rebaixado Santo André, a ordem era conseguir um bom triunfo para viajar animado para o Recife, na segunda-feira. Porém, o que se viu foi o mesmo time apático de boa parte no Paulistão e um decepcionante empate por 1 a 1. Nesta quarta, o técnico Zé Augusto utilizou 9 garotos revelados no terrão corintiano, mas mais uma vez os jogadores que chamaram a atenção foram os considerados experientes. A começar pelo volante Paulo Almeida. Encostado no elenco por Emerson Leão, o jogador ganhou nova chance diante do Santo André e estava todo animado antes de a partida começar. ?Para mim, será um jogo muito importante, pois servirá para mostrar minhas qualidades e que tenho condições de seguir no elenco?, previa. Contudo, deixou o campo ainda na primeira etapa. Atuou por 35 minutos e saiu, carregado, chorando, com entorse no joelho direito. O destaque da primeira etapa, contudo, foi o outro volante da equipe, Marcelo Mattos. O jogador evitou que a equipe sofresse três gols nos primeiros 45 minutos, ao salvar bolas em cima da linha, uma delas em chute de Makelele que já havia driblado o goleiro Jean. ?Não podemos ficar perdendo estas bolas e sofrer estes contra-ataques?, reclamou, irritado, no intervalo. A segunda etapa começou com o Corinthians esboçando uma disposição ofensiva um pouco maior. Wilson e Willian desperdiçaram algumas boas chances de abrir o marcador. Grito da torcida, só na substituição de Roger por Lulinha. Até, aos 38, Marinho, um dos alvos da torcida, abrir o marcador, de cabeça. Agradeceu com as mãos erguidas. Mal sabia que, aos 45, perderia a bola para Makelele empatar. E o Corinthians termina o campeonato na nona colocação. SANTO ANDRÉ 1 X 1 CORINTHIANS Santo André - Júnior Costa; Da Guia, Willians e Luís Henrique; Fred (Jeferson), Lello, Bruno, Makelele e Juninho; Fabinho (Alexandre) e Sandro Gaúcho (Flávio). Técnico: Roberval Davino. Corinthians - Jean; Eduardo, Marinho, Betão e Everton; Marcelo Mattos, Paulo Almeida (Bruno Octávio), Rosinei e William; Roger (Lulinha) e Wilson (Alisson). Técnico: Zé Augusto. Gols - Marinho aos 38 e Makelele aos 45 minutos do segundo tempo. Árbitro - Cristian Lopes de Oliveira. Cartão amarelo - Fabinho, Makelele, Lello, Juninho, Rosinei e Marcelo Mattos. Público e renda - Não disponíveis. Local - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).