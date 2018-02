Garotos do Corinthians vão mal e se desvalorizam

O elenco do Corinthians conta com 35 jogadores. São 25 com menos de 25 anos. Deles, 15 formados nas categorias de base. Nesses jovens, os dirigentes depositam a esperança em fazer caixa e ajustar as finanças. Mas, agora, só para o futuro. Com a péssima campanha neste Brasileiro, o clube não quer jogar dinheiro fora com negociações. Vai segurar todos, atualmente em baixa, por pelo menos por mais seis meses. "Não vamos desvalorizar nosso patrimônio. Nossos garotos estão um pouco desvalorizados, mas com 4, 5 jogadores bons do lado, vão valer muito em junho de 2008", garante Raul Corrêa da Silva, vice-presidente financeiro. "E vamos formar um time forte para o ano que vem. Só assim não matamos nossa galinha dos ovos de ouro. Os meninos vão se levantar na hora", esbanja confiança. Da nova geração, o Corinthians aposta que vai lucrar muito com Lulinha, Dentinho, Éverton Ribeiro e Nilton (se recuperando de cirurgia no joelho). Para se ter uma noção, o quarteto tem, somado, multa rescisória de quase US$ 80 milhões para o mercado internacional. Todos revelaram seus contratos há pouco tempo, justamente para o aumento das cifras em caso de negociação. Só Lulinha, meia de apenas 17 anos, vale, para os corintianos, US$ 50 milhões, multa idêntica à de Robinho. "Nossos garotos só saem do clube se vierem com propostas irrecusáveis, como a feita pelo Willian (negociado por US$ 20 milhões para o Shakhtar Donetsk)", observa o dirigente. Além das pratas da casa, o Corinthians ainda conta com Felipe, Zelão, Éverton Santos, Moradei e Cadu, o quinteto contratado do Bragantino, com contratos longos. Assim como o meia Dinelson, outro se recuperando de cirurgia no joelho. Deles, Cadu, Zelão e Éverton Santos estão com a imagem desgastada e devem ser emprestados para recuperar o moral. Sem a certeza de que irão ficar na próxima temporada, alguns acreditam que, salvando o time neste domingo, terão nova chance. "Na minha carreira toda, não passei um momento como esse. Temos de vencer domingo, pois quero ficar aqui, permanecer na próxima temporada", enfatiza o volante Moradei. "Tudo é possível, quem trabalha, Deus ajuda." "Temos de dar a vida domingo, com muita determinação, garra. A sorte deixa para o ano que vem, que possamos ser campeão paulista", segue o zagueiro Zelão, já projetando uma campanha vitoriosa para apagar a de 2008. "Nossos jogadores do terrão são muito fortes, mas ainda inexperientes. A prova veio diante do Vasco (derrota por 1 a 0, na quarta-feira). Repito, com alguns bons jogadores do lado, não craques, já que não temos caixa, vamos reerguê-los", confia Raul. Entre as conquistas dos Brasileiros de 98 e 99 e do Mundial de 2000, o Corinthians, time com grandes jogadores, promoveu vários garotos e se deu bem. Na época, entre os medalhões, Kleber, Edu, Fernando Baiano, Cris, entre outros, ganharam chance e se destacaram. Até hoje são respeitados em seus clubes. Lição de que a nova geração ainda pode dar a volta por cima.