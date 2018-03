Garotos do Flu perdem para o Náutico no Maracanã

Em um Maracanã vazio, com um time de garotos, o Fluminense fez uma partida fria e fraca com o Náutico, sendo derrotado por 2 a 0. Priorizando a disputa da Copa Libertadores, o time tricolor segue sem vitórias no Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto em duas rodadas. Os pernambucanos chegaram a seis pontos e lideram a competição, junto com o Cruzeiro. Veja também: Classificação Resultados / Calendário Os veteranos do Náutico tentavam ditar o ritmo do jogo, mas erravam muitos passes, e a jovem equipe tricolor, por sua vez, buscava explorar tais erros com velocidade. Logo no primeiro minuto, o juiz ignorou pênalti de Paulo Almeida em Dieguinho. A partir daí, a partida se tornou um grande perde-e-ganha, com os times incapazes de concatenar boas tramas. O Náutico melhorou ligeiramente a partir dos 25 minutos, e aos 37 chegou pela primeira vez com contundência. Ticão deixou Berg na cara do gol, mas o lateral perdeu feio, chutando em cima de Fernando Henrique, o único titular do Fluminense. O foi que houve que merecesse menção no sofrível primeiro tempo. O time tricolor voltou melhor e mas não aproveitou um erro absurdo do juiz Luiz Bites. Allan invadiu a área e Paulo Miranda tirou-lhe a bola com um carrinho limpo. O árbitro mandou botar na cal, aos sete minutos. Carlinhos bateu forte, mas Eduardo adivinhou o canto e encaixou bonito. O Náutico quase abriu o placar em um indo lance de Felipe, que encobriu Fernando Henrique, mas a bola bateu na trave, aos 14. O gol veio aos 26 minutos, Wellington aproveitou cobrança de escanteio e Fernando Henrique engoliu um frango clássico. A partir daí, os visitantes passaram a dominar e chegavam com muito espaço, mas falhavam no arremate. Mas a vitória ficou garantida quando Dieguinho, que havia levado uma pancada nas costelas, não suportou mais a dor e teve de abandonar o time. Como Renato Gaúcho já havia realizado as três substituições, o Fluminense ficou com dez jogadores. Já nos acréscimos, Paulo Santos cruzou e Warley apenas escorou diante da passividade de Fernando Henrique, para definir o placar. Atualizado às 10h50 do dia 19/5 para correção de informação