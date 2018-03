Garotos do Palmeiras encaram boa fase Autores dos gols da vitória do Palmeiras sobre o Caxias por 4 a 1, no sábado passado pela Série B do Brasileiro, Vágner e Anselmo vivem situações diferentes no clube. Enquanto Vágner é titular absoluto, Anselmo ainda luta para conquistar a confiança de Jair Picerni, sem saber se será o titular no próximo jogo, sábado, contra o CRB (13º colocado na Série B), no Parque Antártica. Leia mais no Jornal da Tarde