Garotos do Palmeiras fazem bonito na Bahia O Palmeiras bateu o Vitória, por 3 a 1, nesta quarta-feira à noite, no Barradão, em Salvador, resultado não suficiente para evitar a eliminação na Copa do Brasil. Mas a equipe já viajou sabendo que reverter uma desvantagem de 5 gols (perdeu por 7 a 2, no Palestra Itália) era praticamente impossível. E, por isso, o placar pouco importou. Valeu foi a determinação da garotada que, se não conseguiu trazer a classificação, ao menos deixou o torcedor palmeirense com um pouco de esperança para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Destaque especial para Vágner. O próximo duelo do Alviverde é sábado, contra o América-RN, no Palestra Itália. Vágner, Edmílson e Anselmo ? apesar do nervosismo aparente no início da partida ?, criaram boas chances de gols, com tabelas e jogadas individuais e deram canseira nos zagueiros rivais. O volante Alceu cobriu bem os zagueiros e Fábio Gomes fez boa estréia. A decepção ficou por conta dos homens de confiança do técnico Jair Picerni, Magrão e Adãozinho, que erraram vários passes. A alta cúpula do Palmeiras, o presidente Mustafá Contursi e os diretores de Futebol, Mário Gianini e Fernando Gonçalves, marcou presença. Estiveram no vestiário para dar apoio aos jogadores e amenizar o clima conturbado da semana, com dispensas e troca de acusações. Em campo, a tônica da partida foi bem diferente do primeiro confronto. O Palmeiras teve espírito guerreiro, brigou muito e demonstrou bastante disposição. E criou as melhores chances de gol. Quando era melhor, acabou surpreendido. Dênis fez pênalti em Dudu Cearense e Nádson fez 1 a 0. A luta palmeirense prosseguiu na segunda etapa. E melhorou muito com a entrada de Corrêa. Em sua primeira jogada, encontrou Vágner livre para empatar. Anselmo fez o gol da virada após passe preciso do próprio Vágner que, em jogada individual, fez o terceiro. A esperança, agora, é de que esta garotada ganhe entrosamento o mais rápido possível. Ficha Técnica: Vitória: Paulo Musse; Marcelo Heleno (Anselmo), Adaílton e Aderaldo; Ramalho, Dudu Cearense (Vânder), Dionísio, Allann Delon (Samir) e Almir; Nadson e Alecsandro. Técnico: Joel Santana. Palmeiras: Marcos; Adãozinho (Corrêa), Leonardo, Dênis e Marquinhos; Alceu, Fábio Gomes, Magrão e Anselmo; Edmilson (Diego) e Vágner. Técnico: Jair Picerni. Gols: Nadson aos 30 minutos do primeiro tempo; Vágner aos 18, Anselmo aos 25 e Vágner aos 30 do segundo. Árbitro: Álvaro Azeredo Quelhas (MG). Cartão amarelo: Fábio Gomes, Aderaldo, Magrão, Diego e Leonardo. Local: Barradão.