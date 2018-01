Garotos do Vitória enfrentam River Vitória da Bahia e River Plate, da Argentina, farão amanhã a final da Nike Cup, em Berlim, no estádio Maifield. A competição reúne os 20 melhores times sub-15 do mundo. O Vitória conseguiu a classificação ao vencer o West Ham, da Inglaterra, por 1 a 0, e depois o Tigres, do México, por 2 a 1. ?Eles têm um time forte na marcação e jogadores de muita qualidade técnica, principalmente os atacantes Garcia Zarate e o Oscar Alegre, que são dois dos principais artilheiros da Nike Premier Cup?, observou o técnico do Vitória, Sérgio Araújo. As partidas da Nike Cup são disputadas em dois tempos de 20 minutos. Se houver empate, há uma prorrogação, em dois tempos de 5 minutos, com morte súbita. Se o empate persistir, a disputa será nos pênaltis.