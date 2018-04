Garotos podem ter nova chance no time do Fluminense

O técnico Renato Gaúcho pode ter aprovado dois alunos novatos para o ano que vem. Responsáveis pela vitória por 2 a 0 sobre o Figueirense, em Florianópolis, Tartá e Léo, ambos de 18 anos, vieram das divisões do Fluminense e saíram do banco para marcar os gols da partida. Foi a estréia de Tartá na equipe profissional. A vitória levou o time aos 52 pontos, mantendo-se na sétima colocação. O próximo compromisso tricolor será contra o Náutico, que luta para afastar qualquer possibilidade de rebaixamento, neste sábado, às 18h10, no Maracanã. O Fluminense não tem qualquer ambição nas rodadas que restam do Campeonato Brasileiro, mas o técnico Renato Gaúcho exige empenho máximo de todos os jogadores e garante que aqueles que não se destacarem poderão ser dispensados no ano que vem, quando o clube volta todas as suas forças para a disputa da Taça Libertadores. A expectativa, porém, é que Renato continue a dar oportunidades para jogadores que não atuaram muito este ano. O jogo entre o Tricolor e o Palmeiras, pela 36.ª rodada, marcado para o dia 11, um domingo, foi adiado pela CBF a pedido da TV Globo. A partida será disputada na quarta-feira, dia 14, às 21h45.