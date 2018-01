Gascoigne é internado nos EUA O inglês Paul Gascoigne, de 35 anos, foi internado nesta quarta-feira em uma clínica de desintoxicação de Phoenix, nos Estados Unidos, com nova crise alcoólica. Gascoigne estava atuando no Gansu Tianma, da Segunda Divisão chinesa, como jogador e técnico. A primeira vez que Gascoigne se internou para tratamento foi há dois anos, quando jogou no Everton.