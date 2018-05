Gascoigne é preso por dirigir sob efeito de álcool

Em recente livro, o ex-jogador, de 42 anos, admitiu que lutou durante anos para combater o alcoolismo e a depressão. Fora do futebol profissional desde 2004, Gascoigne defendeu o Newcastle United e o Tottenham no futebol inglês.

Essa foi apenas mais uma das muitas confusões em que Gascoigne se envolveu fora de campo. A última delas, de conhecimento público, ocorreu em outubro, quando foi acusado de ter dado uma cabeçada em um funcionário de uma casa de bilhar.

Os problemas com o álcool fizeram Gascoigne se internar em uma clínica de reabilitação no início deste ano. No ano passado, ele foi considerado pela lei inglesa como portador de doença mental, em decorrência do seu vício.

Com a camisa da seleção inglesa, Gascoigne ajudou a levar o país à semifinal da Copa do Mundo de 1990, vencida pela Alemanha, na Itália.