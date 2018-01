Gaspart antecipa saída do Barcelona Joan Gaspart adiantou para esta quarta-feira sua saída da presidência do Barcelona. O dirigente anunciara na sexta-feira que iria apresentar sua demissão durante a assembléia dos sócios prevista para 1º de março. ?Decidi sair agora para o bem do clube. Espero que possa fazer uma transição tranquila.? O ex-vice-presidente Enric Reyna assumirá de forma provisória a presidência do clube catalão até que uma nova data seja definida para as eleições. ?Fui um bom vice-presidente, mas um mau presidente?, afirmou Gaspart, na sexta-feira. ?O Barcelona é mais importante que qualquer pessoa e espero poder servi-lo até o dia da minha morte?, afirmou o dirigente, que foi vice-presidente de 1998 a 2000 e dirigiu o clube desde julho de 2000. Gaspart deixa a presidência sem ter conquistado nenhum título. No atual Campeonato Espanhol o Barcelona, que tem como técnico o iugoslavo Radomir Antic, é o 15º colocado, ameaçado de rebaixamento.