Gasperin é o novo técnico do Caxias Luiz Carlos Gasperin, 51 anos, foi apresentado nesta quarta-feira como novo técnico do Caxias, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele substitui ao mineiro Ricardo Drubscky, demitido terça-feira, após ter obtido apenas duas vitórias em nove jogos na competição. Gasperin foi goleiro, atuando inclusive no Inter. Como técnico, profissão que desempenha há 14 anos, suas atividades se concentraram nos Estados do Sul - Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O último clube foi o Glória, de Vacaria, pelo Grupo 2 do Gauchão. Gasperin o pegou como lanterna, entre 14 equipes, e por pouco não o classificou entre os dois primeiros.