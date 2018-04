Gasquet: 'David Ferrer pode vencer a competição'

O tenista francês Richard Gasquet afirmou nesta quinta que o espanhol David Ferrer, que o venceu por duplo 6-1 na Masters Cup, em Shanghai, "pode vencer a competição", pois o considera um dos favoritos junto com o suíço Roger Federer. "O melhor de nosso grupo foi Ferrer, sem dúvida, jogou melhor que Rafael Nadal", afirmou. "A primeira partida foi muito boa e estive a ponto de vencê-lo, mas seu jogo foi temível para mim hoje. Realizou isto de forma incrível e acho que junto com Nalbandian é o tenista com quem mais é difícil jogar, pois não erra nunca e com sua direita cria muitas dificuldades", declarou.