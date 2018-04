Gastón Fernandez pode substituir Valdivia no Palmeiras

O argentino Gastón Fernandez, destaque do San Lorenzo, é mais um estrangeiro a entrar na lista de possíveis reforços do Palmeiras para a próxima temporada. Ele se junta aos chilenos Carlos Villanueva, do Audax, e Gonzalo Fierro, do Colo-Colo, no grupo dos jogadores cotados para substituir Valdivia - caso este deixe mesmo o time paulista no fim do ano, como vem sendo especulado. "La Gata", como Fernandez é chamado, tem 24 anos e brilhou no título do torneio Clausura, no primeiro semestre, com nove gols. Fernandez começou a carreira no River Plate, transferiu-se aos 21 anos para o San Lorenzo e agora foi oferecido por um empresário ao Palmeiras. Um DVD com os melhores momentos de "La Gata" está numa gaveta no CT da Barra Funda. "Esse jogador foi muito bem recomendado para a gente", disse o diretor de Futebol do Palmeiras, Genaro Marino. "Mas só em dezembro, sabendo se estaremos ou não na Libertadores, vamos bater o martelo sobre essa e outras contratações." Genaro esteve na Argentina há três semanas, para conversar com empresários e dirigentes de clubes locais. "Foi uma visita de apresentação", explicou o diretor palmeirense. "Queríamos deixar claro que estamos atentos a esse mercado." Gastón Fernandez foi um dos nomes que surgiram para Genaro. "Não foi só ele, foram vários", disse o dirigente, que visitou também o Chile, atrás de Villanueva e Fierro. A intenção da viagem foi também checar quanto custa um jogador de boa qualidade nesses dois países. "É mais barato do que tirar alguém de outro clube brasileiro", disse Sérgio Magri, um dos responsáveis por atrair investidores para o Palmeiras. "Já na próxima semana podemos ter uma boa surpresa vinda da Argentina", projeta Magri. Nilmar foi sondado Foi com o dinheiro de investidores que o Palmeiras trouxe reforços como Gustavo, Pierre e Makelele, que saíram de times pequenos para se tornarem titulares no clube. O retorno do investimento viria com a venda deles para o exterior. "É essa a grande jogada do futebol brasileiro hoje em dia", acredita Magri. Com dinheiro desses parceiros, o Palmeiras tentou trazer Nilmar do Corinthians, em agosto - ele acabou indo para o Internacional. "Esse, sim, era um baita investimento", disse Genaro. "Os investidores foram até um limite, mas, infelizmente, o dinheiro não foi suficiente."