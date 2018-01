Gastroenterite faz Zico passar a noite no hospital O brasileiro Zico, técnico da seleção japonesa, teve ser internado na noite de domingo por causa de uma crise de gastroenterite aguda. Ele ficou em observação e, segundo a Federação Japonesa de Futebol, deixou o hospital na manhã desta segunda-feira. A principal causa apontada pelos médicos é o estresse provocado pelo excesso de compromissos. Zico, de 53 anos, sentia dores estomacais desde quinta-feira, dia em que a seleção japonesa bateu o Equador por 1 a 0, em amistoso disputado na cidade de Oita, no sul do Japão. No sábado, depois de acompanhar o jogo entre FC Tóquio e Yokohama F Marinos, pela J-League, ele foi examinado por um médico, e no dia seguinte foi para o hospital - para esse dia, tinha agendado sua presença em outro jogo da liga japonesa, entre Kawasaki Frontale e JEF United Chiba. Zico deve ter alguns dias de folga, e dificilmente participará, nesta terça-feira, da coletiva de imprensa de apresentação da Copa Kirin, que reunirá neste ano Japão, Bulgária e Escócia - serão os próximos adversários da equipe na preparação para a Copa. O Japão ainda fará três amistosos na Alemanha antes da estréia no Mundial, dia 12 de junho, contra a Austrália. O Japão está no Grupo F, e enfrenta o Brasil no dia 23.