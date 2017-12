Gattuso está fora da estréia da Itália contra a Gana O meio-campo Gennaro Gattuso está fora da partida de estréia da Itália, contra Gana, no dia 12. Exames médicos realizados nesta quarta-feira revelaram que o jogador do Milan apresenta um corte no quadríceps da perna direita. Com isso, a Itália já tem dois desfalques confirmados para a primeira partida no Mundial, já que o zagueiro Gianluca Zambrotta tampouco estará em campo, devido a uma lesão na coxa da perna esquerda. Além disso, a equipe médica italiana ainda não definiu se o zagueiro Alessandro Nesta poderá jogar, já que ele ainda se recupera de uma contusão na coxa da perna direita. E o meia Francesco Totti também está em fase de recuperação de sua forma física, devido a longa inatividade provocada por uma fratura na perna esquerda. Para o lugar de Gattuso, o técnico Marcello Lippi deverá escalar Simone Perrota, jogador da Roma. Além de Gana, a Itália terá como adversárias, no grupo E, as seleções dos Estados Unidos e da República Checa.