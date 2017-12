Gattuso treina, mas não joga contra os Estados Unidos A boa novidade desta quarta-feira, na seleção da Itália, foi a presença do volante Gattuso no rachão realizado pela manhã. O volante do Milan mostrou estar recuperado da lesão na coxa direita que o tirou da estréia contra Gana. Mesmo assim, ainda será poupado do jogo de sábado, contra os Estados Unidos, em Kaiserslautern - De Rossi continuará em seu lugar. A volta de Gattuso ao time está prevista para o jogo da última rodada do grupo E, contra a República Checa, em Hamburgo. Quem tem retorno assegurado contra os norte-americanos é o lateral-direito Zambrotta, que tomará o lugar de Zaccaro. Nas outras posições, o técnico Marcello Lippi deverá manter os jogadores que começaram a partida contra Gana. Para esta quinta-feira, a programação prevê treinos em dois períodos no CT do Duisburg. Na sexta, o grupo viajará para Kaiserslautern, local da partida contra os norte-americanos, que poderá assegurar a classificação da Itália para as oitavas-de-final.