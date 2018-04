Gauchão anuncia jogo do Grêmio na segunda e do Inter em Caxias do Sul

PORTO ALEGRE - A Federação Gaúcha de Futebol anunciou nesta segunda-feira as datas e os locais das partidas das quartas de final do segundo turno do Estadual. O Grêmio jogará na próxima segunda-feira e o Internacional vai atuar novamente em Caxias do Sul.

O time de Vanderlei Luxemburgo vai jogar no dia 22 após pedir a transferência do duelo contra o São Luiz do fim de semana para a quarta, dia 24. A mudança será necessária porque o Grêmio vai ceder a Arena para o show do cantor Roberto Carlos na noite de sábado. Segundo o clube, o estádio estará em condições de receber a partida na segunda, às 21h.

O Inter, por sua vez, vai enfrentar o Lajeadense no domingo, às 16 horas, no Centenário, em Caxias do Sul. A equipe do técnico Dunga vinha alternando jogos em Caxias e Novo Hamburgo, no Estádio do Vale.

As quartas de final contarão ainda com o duelo entre Juventude e Novo Hamburgo no Estádio Alfredo Jaconi, às 21 horas de sábado, e a partida envolvendo Passo Fundo e Veranópolis, domingo, às 18h30.