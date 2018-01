Gauchão: Grêmio perde e Inter empata Grêmio e Inter não tiveram boas atuações pela segunda rodada do Gauchão, neste sábado à tarde. O Grêmio perdeu para o Brasil por 1 a 0, em Pelotas (RS), enquanto o Inter empatou com o Glória em 0 a 0, em Porto Alegre. A atuação do Grêmio foi constrangedora. Totalmente dominado pelo Brasil desde o início, o time não teve qualquer poder de reação para empatar um jogo que já perdia desde os cinco minutos do primeiro tempo, gol de Tiago. A inoperância ofensiva foi tão pobre que a única situação que teve aconteceu somente aos 37 minutos do segundo tempo, quando Marcelo Pitol fez uma grande defesa numa conclusão de Marcus Vinícius. Com a derrota, é o lanterna do Grupo 2, com um ponto ganho. Caxias e Brasil lideram com quatro. O Inter, pelo Grupo 1, também não foi diferente. Não conseguiu furar a retranca do adversário e o empate foi um resultado justo pelo fraco futebol apresentado pelos dois times. O Glória é o líder com quatro pontos, enquanto o Inter é apenas o quarto, com dois. Outros jogos: Caxias 2 x 1 São Gabriel; Ulbra 3 x 3 Juventude; Passo Fundo 0 x 1 15 de Campo Bom; e Esportivo 1 x 0 São José-PA.