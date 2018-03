Gauchão tem rodada decisiva Os dois jogos da rodada deste final de semana do Campeonato Gaúcho devem definir o adversário do Grêmio na disputa pelo título estadual. Juventude e Caxias se enfrentam no sábado, no estádio Alfredo Jaconi, e Internacional e Grêmio jogam no domingo, no Beira-Rio. Os dois times de Caxias estão na liderança do returno do octogonal final, com 11 e 10 pontos, respectivamente, e são os favoritos para terminar a fase em primeiro lugar e garantir uma das vagas na final - o Grêmio já está classificado. A dupla Gre-Nal torce por um empate no jogo de sábado em Caxias. Mesmo assim, o vencedor do clássico entre Inter e Grêmio dependerá de um tropeço do Juventude na última partida, contra o Santa Cruz. Se ganhar o returno, o Grêmio será campeão por antecipação.