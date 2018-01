Gauchinho é dúvida no Botafogo O técnico Lori Sandri vai aguardar pela recuperação do atacante Gauchinho para definir o time do Botafogo que enfrenta a Ponte Preta, domingo, em Ribeirão Preto, pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2001. Gauchinho levou uma pancada durante o treino de terça-feira e está sob observação. De acordo com o departamento médico, o jogador está melhorando e existe a possibilidade dele ser liberado para o coletivo de sexta-feira. O treinador conta com o jogador para efetivar o esquema tático com três atacantes, que vem sendo testado. A mudança para o 4-3-3 faz com que o atacante Luciano Ratinho volte ao time titular em lugar do zagueiro Anderson Silva. Para o jogo em Campinas, os desfalques são o zagueiro Bell e o volante Douglas, ambos suspensos. O Botafogo é o nono colocado na classificação geral com seis pontos ganhos em quatro jogos. O time marcou o mesmo número de gols que sofreu: oito.