Gauchinho estréia pela Internacional O atacante Gauchinho será a grande novidade da Internacional para o jogo contra o América, neste sábado, às 11h, no estádio Major José Levy Sobrinho, pelo Campeonato Paulista da Série A-1. O jogo será transmitido, ao vivo, pela Rede Record. O jogador foi contratado no início da semana e, apesar da diretoria do Avaí-SC ter demonstrado o interesse pelo jogador, ele se apresentou ao time de Limeira e, após dois dias de treinamento, já garantiu um lugar ao lado de Brenner, ex-Vasco, e Lúcio no comando de ataque. O técnico Leandro Campos confirmou um arrojado esquema 4-3-3. "É o esquema que melhor se encaixa ao elenco que dispomos no momento", justificou. No América, dirigido por Cilinho, o destaque é o atacante Paulinho Bonfim, artilheiro do campeonato, com quatro gols. Cilinho não gostou da apresentação do time na derrota para o América, em Rio Preto, por 2 a 0. E promete um time diferente no Limeirão: "Não podemos jogar tão mal duas vezes seguidas", afirmou em tom irônico. Os dois times ocupam posição intermediárias. A Internacional tem cinco pontos, dois a menos que o América. A liderança do Paulistão é do Botafogo, com 10 pontos, seguido por Juventus e Ituano. Estes três times são os que ainda estão invictos.