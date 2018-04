Gaúcho celebra boa fase de Bernardo no Vasco

"O Bernardo é um grande finalizador, bate bem na bola. As chances têm surgido, foi assim no segundo tempo. É um jogador que estou apostando muito, tem grande potencial. assim como o Carlos Alberto. Está muito legal trabalhar com esse grupo, estão muito empenhados", disse.

De volta ao Vasco após um período de empréstimo no Santos, Bernardo já havia marcado dois gols no Campeonato Carioca e agora está com quatro na competição. O time de São Januário lidera o Grupo A, com nove pontos, e volta a entrar em campo na quinta-feira, às 19h30, quando vai enfrentar o Flamengo no Engenhão.

Gaúcho mostrou confiança para o primeiro clássico do Vasco na temporada. "Acho que vai ser um grande jogo, com motivação das duas torcidas, espero que seja limpo e bonito, como são os jogos entre Vasco e Flamengo, com muito apoio do torcedor. Tenho certeza que o Vasco vai fazer uma grande partida", disse.

Autor de um gol na partida contra o Resende, o zagueiro Dedé disse ainda ser cedo para projetar o duelo com o Flamengo. "O sentimento é de guerreiro, de amor pela cidade de Volta Redonda, e pelos meus familiares que estão aqui. Hoje é encontrar a família e comemorar. Depois, é se preparar para o próximo jogo", comentou.