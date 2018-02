Gaúcho: confusão ameaça as semifinais As semifinais do Gauchão - Inter x Glória, Ulbra x Grêmio, disputadas em jogo único - inicialmente marcadas para amanhã, às 20h30, estão ameaçadas. Tudo porque o Inter, inconformado com a quebra de acordo do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Noveletto Neto, atendeu o pedido do Grêmio para que os jogos fossem realizados no mesmo dia e horário, sem se importar com o jogo Brasil x Argentina, pelas eliminatórias da Copa, às 21h45 do mesmo dia. "É um absurdo ter que jogar na mesma hora de um jogo do Brasil, ainda mais contra a Argentina. É jogar dinheiro fora", bradou o irritado presidente do Inter, Fernando Carvalho. Por isso, o Inter, através do advogado Daniel Cravo de Souza, entrou com um Mandado de Garantia, no Tribunal de Justiça Desportiva da FGF e obteve uma liminar com a transferência do jogo para quinta-feira, dia 3, às 16 horas. O argumento jurídico do Inter é o artigo 21, parágrafo terceiro do regulamento do campeonato: "a partida pode ser remanejada pela FGF ou em comum acordo entre os clubes desde que não prejudique a seqüência da competição". O Grêmio, que não aceita que o jogo do Inter seja transferido, espera por um comunicado oficial da Federação para se pronunciar sobre o assunto. O presidente Flávio Obino não descarta a hipótese de entrar na Justiça Comum para que os dois jogos sejam realizados amanhã às 20h30. O maior argumento do seu departamento de futebol é a presença do goleiro Tavarelli, já que na quinta-feira ele tem que se apresentar à seleção do Paraguai para o jogo contra a Argentina, em Buenos Aires, no domingo, pelas eliminatória da Copa do Mundo. E os dois adversários da dupla Gre-Nal também já estão se movimentando. A Ulbra, mandante da partida contra o Grêmio, já acionou seu departamento jurídico para ver se consegue transferir o seu jogo para quinta-feira. O Glória, assim que soube da transferência, cancelou a viagem, que será amanhã à tarde e treinou normalmente no dia de hoje.