Gaúcho estréia com vitória na Série C No primeiro jogo em uma competição nacional de sua história, o Gaúcho-RS venceu o Hermann Aichinger, por 2 a 0, nesta quarta-feira à tarde, pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo foi válido pelo Grupo 16, que ainda tem Marcílio Dias-SC e Glória-RS, que se enfrentaram no domingo, em Itajaí-SC, com vitória por 2 a 0 do Glória. A primeira rodada teve 27 jogos domingo. Na segunda-feira o Estrela do Norte-ES venceu o Ipatinga-MG, por 2 a 1, pelo Grupo 9. Na terça-feira, o Abaeté, time do Grande Belém, no Pará, estreou bem ao vencer o São José, do Amapá, por 2 a 0, pelo Grupo 3. A rodada será completada sexta-feira com o jogo entre São Raimundo-PA e Vila Aurora-MT, pelo Grupo 2.