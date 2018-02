Gaúcho: Grêmio ganha por 5 a 4 do São Luiz e se classifica O Grêmio venceu o São Luiz por 5 a 4, neste domingo, em Ijuí, e assegurou uma vaga na próxima fase do Campeonato Gaúcho, com cinco rodadas de antecedência. O time tricolor é o primeiro colocado da Chave 2, com 31 pontos, e não pode mais ser alcançado pelo quarto colocado, o São José, de Porto Alegre, que tem 14 pontos. Os três primeiros de cada grupo se classificam para a segunda etapa. O primeiro vai direto para a semifinal. O segundo e o terceiro disputam outra vaga na semifinal. O placar incomum pode ser explicado pela facilidade que o Grêmio encontrou e pela displicência com que tratou a vantagem que chegou a ter, sobretudo no início do jogo. Diante de uma defesa que deixava espaços, o Grêmio fez 3 a 0 em apenas seis minutos, dos 20 aos 26 do primeiro tempo, com gols de Diego Souza, Ramón e Éverton. Aos 39 minutos, a defesa tricolor vacilou e Chiquinho descontou. Mesmo assim, a vitória gremista parecia assegurada. O São Luiz assustou pela primeira vez aos 11 minutos do segundo tempo, quando Gustavo marcou o segundo gol. O Grêmio logo respirou de novo, aos 16 minutos, com um gol de Tcheco, e voltou a deixar a concentração de lado. O São Luiz soube se aproveitar e chegou ao empate, com gols de Rogerinho, aos 27, e Gustavo, aos 30 minutos. O tricolor conseguiu chegar ao gol da vitória somente aos 38 minutos. Lançado na entrada da área, Lucas ganhou uma dividida com um zagueiro e ficou livre para marcar. Outros resultados da Chave 2: 15 de Novembro 0 X 2 Caxias e São José-POA 4 X 0 Guarani (Venâncio Aires).