Gaúcho: Grêmio perde; Inter vence 1.ª Grêmio e Inter tiveram resultados opostos na abertura do returno do Campeonato Gaúcho, neste domingo à tarde. O Grêmio, com muitas falhas defensivas, e pouca inspiração no ataque, não resistiu ao aguerrido São José e perdeu por 2 a 1, de virada, em Cachoeira do Sul (RS). Josiel e Marquinhos fizeram os gols do São José, enquanto Somália, de pênalti, descontou. O Grêmio, agora, é o terceiro colocado do Grupo 2, com oito pontos, atrás de Brasil de Pelotas e Caxias. O Inter, ao contrário, venceu a sua primeira partida na competição. Fez 2 a 0 no Santa Cruz, gols de Fernandão e Tinga e chegou aos seis pontos ganhos, deixou a lanterna do Grupo 2 e foi para o quinto lugar, ainda longe da zona de classificação à próxima fase, atualmente com Glória e Farroupilha.