Gaúcho: Inter vence a 1ª da decisão O Internacional venceu o 15 de Novembro, por 3 a 2 no primeiro jogo da decisão do campeonato gaúcho, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Sady Schmidt, em Campo Bom. Com o resultado, o Colorado, que foi campeão pela última vez em 1997, fica a um empate do 34º título estadual. O jogo da volta é domingo, no Beira-Rio. O 15 de Novembro largou na frente, com um gol de Cléber, aos 42 minutos do primeiro tempo. O Inter virou o jogo no início do segundo tempo, com gols de Diogo Rincón a 1 minuto e de Fernando Baiano aos 9 minutos. Cléber empatou cobrando falta, aos 20 minutos. E Fernando Baiano definiu o placar aos 31 minutos.