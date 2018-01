Gaúcho quer manter motivação no Flu O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, lembrou aos jogadores a necessidade de que a motivação apresentada na vitória sobre o Atlético-PR seja mantida contra o Vitória, domingo, em Salvador, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O treinador lembrou que os baianos têm feito boas partidas e vão dificultar ao máximo a partida. "A verdade é que não importa se o Vitória ganhou ou perdeu o último jogo. Tenho a certeza de que a motivação dos jogadores será a mesma", disse Gaúcho. "Sabemos as dificuldades que encontraremos em Salvador." Sobre o técnico Joel Santana, com quem Gaúcho trabalhou quando era jogador, o técnico do Fluminense foi só elogios. Lembrou ainda que o treinador do Vitória é especialista em montar boas equipes.