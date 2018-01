Gaúcho tem rodada tensa neste sábado A última rodada da Seletiva do campeonato gaúcho, com cinco jogos neste sábado, a partir das 16 horas, será de muita tensão. Além de definir o quarto classificado para Octogonal - Pelotas, Santa Cruz e São José já estão na próxima fase-, os cinco jogos vão decidir quem fica e quem sai da primeira divisão do futebol gaúcho em 2002. Dois times - Esportivo e Guarani de Venâncio Aires - disputam a quarta vaga para o Octogonal, que começa dia 4 de março e já tem as presenças de Grêmio, Inter, Caxias e Juventude. Com 19 pontos ganhos, o Esportivo vai a Porto Alegre enfrentar o já classificado São José, no estádio Passo D´Areia. Uma vitória garante a sua classificação matemática com 22 pontos, já que o Guarani, com 17, poderá chegar ao máximo de 20, com uma vitória sobre o Santo Ângelo, fora de casa. A equipe de Bento Gonçalves só perde a vaga em caso de uma derrota e da vitória do Guarani. Se empatar, ainda tem boas chances, pois o Guarani terá que vencer o Santo Ângelo - que luta para não ser rebaixado - por uma diferença de sete gols, o que é muito difícil de acontecer. Assim como o Santo Ângelo, que tem apenas oito pontos ganhos e duas vitórias, a situação do Novo Hamburgo também é desesperadora. Também com oito pontos , o time treinado por Hélio Vieira joga em seu estádio, o Santa Rosa, contra o Avenida que, com dez pontos ganhos, também luta para não cair. Um empate garante a permanência da equipe de Beto Almeida na primeira divisão. Um empate por qualquer resultado nesses dois jogos, determina o rebaixamento de Novo Hamburgo e Santo Ângelo. A rodada, que começou na quinta-feira com o empate de 2 a 2 entre Santa Cruz e Veranópolis, completa-se com mais dois jogos, apenas para cumprimento da tabela: 15 de Novembro x São Luiz e Passo Fundo x São Paulo.