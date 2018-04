Gaúcho troca Fla pelo Botafogo-SP O meia Alexandre Gaúcho cansou de ficar sem receber salários no Flamengo e decidiu retornar ao interior de São Paulo. Ele se apresentou no estádio Santa Cruz, nesta quinta-feira, onde assinou contrato para disputar o Campeonato Paulista, por uma pacote de R$ 200 mil, sendo R$ 80 mil de luvas e o restante em cinco parcelas iguais de R$ 25 mil. Lamentando a grave crise financeira do Flamengo, o meia preferiu ir para um lugar que pode dar tranqüilidade à sua família. "É uma loucura ficar sem receber e sem pagar as contas", comentou. Gaúcho já atuou por vários clubes do interior paulista. Além do próprio Botafogo, ele já defendeu Guarani, Internacional de Limeira, Araçatuba e Santo André. Enquanto ele trocava a crise do Flamengo pela estabilidade do interior, o meia Marcelo Passos de ixava o clube depois de receber uma proposta milionária do futebol chinês. O clube não colocou obstáculos para sua liberação, embora seu passe pertença ao Santos. A diretoria agora trabalha para contratar mais um atacante. O time estréia no Campeonato Paulista da Série A-1, domingo, em Ribeirão Preto, contra o Rio Branco.