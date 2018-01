Gaúcho: vaga pode sair no sorteio Grêmio e 15 de Novembro definem, em jogos paralelos, neste domingo, quem será o adversário do Internacional na final do Campeonato Gaúcho. Os dois times da chave 4 chegam à última rodada da fase semifinal com nove pontos. O Tricolor tem a pequena vantagem de um gol a mais no saldo, mas joga fora de casa, contra o Caxias. Está na obrigação de conseguir exatamente o mesmo resultado do 15, que pega o Brasil em casa, em Campo Bom. A hipótese da decisão ir para sorteio requer que o 15 vença por dois gols de diferença, o Grêmio vença por um gol de diferença e o 15 não marque dois gols a mais do que o Grêmio. Os adversários, Caxias e Brasil, têm quatro pontos cada e não têm mais chances de se classificar. A Chave 5 já está definida. O Internacional tem 12 pontos e não pode ser alcançado por ninguém. Vai usar um time misto para enfrentar o Juventude (sete pontos), no Beira-Rio, poupando alguns titulares para o jogo de quarta-feira, pela Copa do Brasil, contra o Friburguense. Na outra partida do grupo, o Glória (sete pontos) recebe o Veranópolis (três pontos) em Vacaria.