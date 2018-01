Gaúchos pedem no treino: "Fica Robinho" Os cerca de 20 mil torcedores que compareceram ao treino da Seleção Brasileira na tarde deste sábado no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), reforçaram o coro dos torcedores santistas ao atacante Robinho, assim que ele pisou no campo: ?Fica Robinho? foi o grito geral, por alguns minutos. Sob esse clima de festa os jogadores disputaram um leve rachão, onde nenhum jogador se machucou. O lado solidário do dia é que os torcedores que foram ao treino trocaram ingresso por um quilo de alimento não-perecível. Por outro lado, todos tiveram que sair rapidamente do local, à pedido da Seleção Paraguaia, que pretendia fazer seu treino de reconhecimento do local com o estádio fechado. De agora até domingo, cerca de duas horas antes do jogo, os jogadores da Seleção Brasileira ficarão concentrados.