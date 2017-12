Gaúchos recebem seleção com euforia A seleção brasileira chegou às 12h20 desta terça-feira ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e foi saudada com euforia por centenas de torcedores que aguardavam os jogadores no local. Tanta histeria fez com que a comissão técnica pedisse aos atletas para agradecerem o apoio dos gaúchos. No final da tarde, os 22 convocados farão um treino de reconhecimento no estádio Olímpico, local da partida de quarta-feira contra o Paraguai pelas eliminatórias do Mundial de 2002.