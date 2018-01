Gaudio avança no Torneio de Estoril O tenista argentino Gaston Gaudio se classificou nesta quarta-feira para as quartas-de-final do Torneio de Estoril ao derrotar o checo Michal Tabara por dois sets a zero, em apenas 1h18 minutos de duração. As parciais foram de 6-2 e 6-1. Nas quartas, Gaudio vai enfrentar o espanol Feliciano López, que eliminou o seu compatriota Albert Montañés, em três sets: 7-6, 4-6 e 6-4. Gaudio e López já se enfrentaram três vezes no circuito profissional, com duas vitórias para o espanhol.