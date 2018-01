Gávea volta a viver um clima de paz Após uma semana conturbada, com a saída do técnico Oswaldo de Oliveira e a demissão do diretor executivo de Futebol, Radamés Lattari, o Flamengo voltou a viver um clima de paz. A vitória sobre o Paysandu, por 2 a 0, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, serviu para acalmar os ânimos na Gávea. Agora, Waldemar Lemos, que assumiu o lugar do irmão, já pensa no adversário de quarta: o Figueirense. Para esta partida, ele não contará com o atacante Jean, que reclama de dores no tornozelo esquerdo. Zé Carlos deve ser o substituto. No meio-de-campo, o volante Fabinho volta depois de cumprir suspensão.