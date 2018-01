Gaviões brigam e são presos no Rio Vários corintianos, integrantes da torcida organizada Gaviões da Fiel, foram detidos no Rio de Janeiro, antes do início do jogo entre Fluminense e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira. Os gaviões desceram de um ônibus pirata, na altura da rampa da Uerj, e atacaram um grupo da torcida adversária. Os torcedores corintianos chegaram a enfrentar os policiais do 6º Batalhão da PM que faziam a segurança da área e só recuaram quando um dos PMs atirou para o alto. Depois de contidos, foram revistados pelos policiais, que encontraram garrafas de cachaça, garrafões de vinho, pequena quantidade de maconha e duas barras de ferro no ônibus da Gavião da Fiel. Os policiais disseram que se os torcedores não tiverem passagem pela polícia serão liberados depois de assinar um termo de responsabilidade. As informações são da GloboNews.