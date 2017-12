Gaviões da Fiel ainda não aceita parceria Depois do acerto com o presidente Alberto Dualib, na terça-feira, hoje a MSI colocou em prática o plano B, arquitetado pelo conselheiro Andrés Sanches, um dos principais negociadores da parceria: quebrar o gelo com a Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians. O primeiro passo foi agendar um encontro com os líderes da torcida, na sede da Gaviões, no Bom Retiro. O iraniano Kia Joorabchian e o empresário Renato Duprat se reuniram com o presidente Ronaldo Pinto, com o ex-presidente Dentinho e com o diretor Social, Zinho. Só faltou Douglas Deúngaro, o Metaleiro, que chegou de viagem no final do dia e não pôde participar da conversa. Kia, que deveria ter seguido para Londres na véspera, adiou a viagem especialmente para se encontrar com os líderes da Gaviões. O presidente da MSI prometeu aos torcedores que em 2005 o Corinthians terá um time para conquistar todos os títulos. Garantiu que negocia com Carlos Tevez, do Boca Juniors, e revelou ter feito uma proposta pelo ex-sãopaulino França. Quase ao mesmo tempo, Andrés deixou claro que a vitória da parceria significa a derrota do vice-presidente Antonio Roque Citadini, desafeto do próprio Andrés e da Gaviões. Kia e Duprat, no entanto, não mostraram o que a Gaviões queria: o novo contrato de parceria, já com as modificações exigidas pelo Cori (Conselho de Orientação) e pelo Conselho Deliberativo na reunião de 5 de novembro, no Parque São Jorge. Na prática, porém, não conseguiram reverter a postura da organizada. "Achamos até legal a preocupação dele (Kia) ter vindo aqui conversar com a gente. Mas, na prática, ele nos disse aquilo que todo mundo já sabe. Então, nossa posição continua a mesma", assinalou o presidente Ronaldo Pinto. De acordo com o chefão da Gaviões, o que mais incomoda a torcida é o fato de o Corinthians perder a autonomia no futebol. "Quem vai mandar em tudo no futebol, seja no profissional ou no amador, nas escolinhas, nas contratações, nas receitas, enfim, em tudo que diz respeito ao futebol, são eles. E o conselheiro do Corinthians? Vai cuidar do que? Das quadras de peteca? Dos Jardins do Parque São Jorge? Não dá para aceitar isso". Ronaldo explicou ainda que a Gaviões não é contra a parceria em si. "Se aparecer uma empresa disposta a investir no time, trazendo grandes jogadores, nós apoiaremos. Só não podemos aceitar o que a MSI quer: comprar o Corinthians por 10 anos".