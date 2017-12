Gaviões da Fiel já "aceita" a MSI Pela primeira vez desde que o Corinthians anunciou sua parceria com a MSI, o presidente da torcida organizada Gaviões da Fiel, Ronaldo Pinto, admitiu a possibilidade de ?aceitar? a dobradinha com o novo investidor. A Gaviões não jogou a toalha em sua luta contra o acerto, tampouco desistiu de impedir que o contrato seja assinado pelo presidente Alberto Dualib, mas sentiu, sobretudo depois da aprovação do texto pela comissão do Conselho de Orientação do Corinthians (CORI), na reunião de terça-feira à noite no Parque São Jorge, que o negócio está próximo de acontecer. O discurso foi atenuado. Mesmo assim, a Gaviões promete fazer barulho contra a Corinthians-MSI. "Se o acordo sair mesmo, vamos seguir apoiando o time, fazendo, claro, uma cobrança acirrada aos diretores de futebol da empresa. Já sabemos que eles não são do ramo. Vamos cobrar muito deles", assegurou Pinto, um dos torcedores presos pela polícia no Parque São Jorge na terça à noite. As torcidas organizadas do Corinthians estão ?fechadas? na batalha contra a parceria. Gaviões, Camisa 12, Coringão Chop, Estopim e Pavilhão 9 estiveram em frente ao portão principal do clube manifestando-se contra o acerto. "O próximo passo é apoiar a oposição, como o deputado Romeu Tuma Júnior, e engrossar o coro contra a aprovação do contrato", disse o presidente da Gaviões. Foi Ronaldo Pinto quem orquestrou a invasão de torcedores ao local da reunião do Conselho Deliberativo na terça-feira. Ele e outros membros da organizada foram autorizados a entrar no clube para acompanhar o resultado do debate no saguão da sede social. Às 21h50, percebendo um vacilo da segurança contratada e já sabendo do veredicto positivo ao acerto dado pelo CORI, um grupo de cinco torcedores furou o bloqueio e chegou ao salão nobre, onde os conselheiros estavam discutindo o contrato. Mesas foram quebradas. O presidente do Corinthians, Alberto Dualib, e sua neta, Carla Dualib, receberam ameaças. A polícia agiu rápido e prendeu os invasores. "Nossa bronca nem é tanto contra o iraniano Kia Joorabchian, presidente da MSI, que tem seu negócio e está querendo ganhar dinheiro com o futebol brasileiro. O problema é o Dualib entregar o Corinthians por pouco", criticou Pinto. A Gaviões teve acesso ao contrato de parceria antes dos próprios conselheiros corintianos. A organizada repudia quatro pontos do documento: poder de decisão maior para a MSI (51%), a longa duração do acerto (10 anos), o ?baixo? valor do contrato (US$ 35 milhões), a pequena representatividade do clube na dobradinha (dois diretores). Dizem ainda que as decisões deveriam ser tomadas por dirigentes do clube. "O culpado é o Dualib, que aceita todas as condições." Os protestos prosseguirão nos estádios.