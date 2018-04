Gaviões da Fiel se mobiliza para apoiar Corinthians no Sul

Cerca de 40 ônibus da torcida Gaviões da Fiel deverão iniciar viagem a Porto Alegre, neste sábado, às 17 horas, para incentivar o Corinthians no decisivo jogo de domingo, no Estádio Olímpico, diante do Grêmio. No total, a diretoria do time gaúcho liberou 3,3 mil bilhetes, que deverão ser consumidos rapidamente pelos torcedores corintianos. Veja também: Wilson vira a solução final para o ataque corintiano Classificação Calendário / Resultados Bate-pronto: quem cair não pode reclamar, pois falta futebol Vote: quais times vão cair para a Série B? "O telefone não pára de tocar. Se os gremistas não esgotarem os ingressos, vamos pedir para que eles mandem mais para a gente", disse Eduardo Ferreira, um dos líderes da maior organizada do Corinthians. Segundo ele, a permanência na Série A só será conseguida se a equipe do Parque São Jorge vencer no Sul. "O Goiás não perde de jeito nenhum para o Internacional, que não tem mais nenhum interesse neste jogo e não almeja mais nada." Eduardo Ferreira exige total esforço dos jogadores que entrarem em campo, e em troca promete apoio durante os 90 minutos. "Eles (os jogadores) vão ter de dar a vida neste jogo. A torcida está fazendo o que pode e vai gritar, incentivar até o fim." A Gaviões fez um pacto com os jogadores, em agosto, antes do clássico com o Santos, de não cobrar o elenco. Na época, o Corinthians venceu o rival da Vila Belmiro por 2 a 0. Apesar do clima de harmonia ainda persistir entre o time e a torcida, já foi possível notar atitudes de desespero no vestiário da equipe, quinta-feira de madrugada, depois da derrota para o Vasco, no Pacaembu. "Não é mole, não. Primeira Divisão agora é obrigação", foi possível ouvir de um grupo mais exaltado. A viagem com a Gaviões para Porto Alegre vai custar R$ 50,00. É bom lembrar que só o ingresso vale R$ 40,00. As entradas, que começaram a ser vendidas quinta na capital gaúcha, chegam a São Paulo nesta sexta. Foram colocados à venda 22 mil ingressos. Os outros 23 mil são para os sócios do Grêmio.