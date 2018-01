Gaviões dá uma trégua, mas exige estádio Pelo menos por uns tempos Geninho e seus jogadores terão sossego com a Gaviões da Fiel. A decisão de apoiar o técnico e o time saiu de um consenso entre seus principais líderes, reunidos terça-feira à noite na sede da organizada, no bairro do Bom Retiro. Sábado, uma comissão encabeçada pelo presidente Ronaldo Pinto vai ao CT de Itaquera comunicar ao próprio Geninho e aos jogadores a posição da torcida. Leia mais no Jornal da Tarde