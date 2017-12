Gaviões pressiona e Citadini é afastado A Gaviões da Fiel - maior torcida organizada do Corinthians - mostrou nesta segunda-feira que tem mesmo poder no clube. Depois de uma reunião de mais de duas horas com o novo gerente de futebol, Paulo Angioni e com o presidente Alberto Dualib, os torcedores conseguiram o que queriam. A diretoria decidiu afastar o vice-presidente Antonio Roque Citadini do departamento de futebol profissional do clube. A partir de agora, Citadini vai se dedicar exclusivamente a problemas administrativos e jurídicos do clube. O afastamento de Citadini se transformou, na verdade, na segunda vitória da Gaviões no dia. Um pouco antes, os representantes da Organizada conseguiram a dispensa do técnico Oswaldo de Oliveira. Logo depois de encerrado o jogo contra o Atlético-PR - quando o Corinthians perdeu por 5 a 0 - a Gaviões saiu em passeata do Pacaembu até a casa de Dualib, pedindos duas coisas: a demissão de Oswaldo e o afastamento de Citadini. E não foi só isso que a torcida conseguiu. Angioni se comprometeu a ter reuniões mensais com representantes da torcida a partir de agora.