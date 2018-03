Gaviões promete grande festa no Morumbi Ronaldo Pinto, presidente da uniformizada Gaviões da Fiel, avisa: a ?maior bandeira do mundo? não será a única atração que a torcida vai levar para o estádio do Morumbi no jogo desta quarta-feira contra o River Plate, pela Libertadores. ?Vamos levar 50 mil balões e 50 mil bandeiras pequenas para distribuir entre os torcedores. Além disso, a bateria nota 10 da Gaviões (campeã do último carnaval de São Paulo) também estará no estádio?, afirmou o dirigente. A bandeira gigante tem 150 metros de comprimento e 40 de largura e só é exibida pela Gaviões em jogos importantes. ?É mostrada em grandes eventos. Outro detalhe é que não pode ser levada ao Pacaembu, que é um estádio muito pequeno. Em São Paulo, só podemos levá-la ao Morumbi?, explicou Ronaldo. A última vez que a bandeira foi usada foi na final do Campeonato Brasileiro do ano passado, na derrota para o Santos por 3 a 2. ?Espero que dessa vez a bandeira nos dê sorte?, disse Ronaldo. O último ensaio para que a exibição do ?bandeirão? não se transforme num grande fiasco foi feito nesta terça-feira, na sede da uniformizada, no bairro do Bom Retiro. A torcida corintiana também pretende infernizar os jogadores do River na noite desta terça-feira, na porta do Hotel Hyatt, na Marginal do Pinheiros, onde a equipe argentina está concentrada. ?Os jogadores argentinos não vão dormir em paz. Vamos azucriná-los, com rojões e batucada?, prometeu um integrante da Gaviões.