Gaviões promete infernizar Corinthians Rincón, Citadini e todos os ?apavorados? jogadores podem se preparar: a pressão da Gaviões da Fiel vai continuar. Ou melhor, aumentar. Os torcedores sentem que precisam tomar alguma atitude para o time não ser rebaixado como o Palmeiras foi em 2002. "A pressão é grande porque o time é fraco demais. Não dá para confiar. Nós estamos muito preocupados. Se tudo continuar assim, poderemos ser rebaixados. Temos a obrigação de cobrar e não vamos assistir tudo passivamente", afirma o diretor e ex-presidente da Gaviões, Douglas Deúngaro, o Metaleiro. Ele faz questão de dizer que a cúpula da torcida não organizou o apedrejamento do carro em que estava Rincón. Mas afirmou que não se surpreendeu com a agressão. "O Rincón desafiou os torcedores. Ele disse que não estava ?nem aí?para a Gaviões. Por mais que os diretores da torcida sejam influentes, não podemos controlar todo mundo. Se um ou dois decidem dar uma pedrada no carro do Rincón, não temos como impedir. Lamento, mas acho que o Rincón precisa ter mais respeito com a camisa e com a torcida do Corinthians." Para Metaleiro, a pressão aumentará. E o alvo serão os dirigentes. "Não dá para se conformar com um time tão ruim. Deu raiva. Nós apoiamos durante o jogo contra o Fortaleza, mas está mais do que provado que a equipe é péssima. Queremos reforços já." No meio de toda essa confusão, o técnico Oswaldo de Oliveira tem admitiu que o time está pressionado e com dificuldades para reagir. "Muitos jogadores vieram de uma hora para outra dos juniores. Além disso, vários atletas nunca passaram por equipes grandes antes de chegar aqui. A camisa do Corinthians pesa."