Gaviões promete lotar o Pacaembu A Gaviões da Fiel não programou nada de especial para festejar a volta ao grupo especial do carnaval paulista no jogo desta quinta-feira, no Pacaembu. De acordo com o presidente Ronaldo Pinto, só uma parte da bateria ´fará um barulho´ na porta do estádio antes da partida contra o Rio Branco. "Vamos lotar o Pacaembu para ajudar o time. A festa pelo título no carnaval será em nossa quadra, daqui a uns 20 dias", avisa o chefe da organizada. Na sede da torcida, no bairro do Bom Retiro, há um posto de venda de ingressos para a partida de amanhã. No final da tarde, havia uma fila enorme de torcedores - associados ou não - à procura de ingresso. A previsão da torcida é animadora: só de Gaviões, espera-se mais de 15 mil no Pacaembu.