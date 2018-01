Gaviões promete protesto em banquete A penhora do Parque São Jorge pela Justiça do Trabalho em favor do atacante Luizão deve render mais problemas ao Corinthians. Além de outros 86 processos que o clube responde na Justiça do Trabalho, a diretoria deve enfrentar a ira da Gaviões da Fiel na próxima segunda-feira, durante o banquete em comemoração ao 93º aniversário de fundação do clube. Aproveitando a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de outras autoridades, os líderes da torcida organizada vão pedir uma CPI no Corinthians. Leia mais no Jornal da Tarde