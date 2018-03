Gaviões promete provas contra Citadini A Gaviões da Fiel espera apresentar amanhã provas da acusação que fez a Antonio Roque Citadini, vice-presidente de futebol do clube, de receber salário de R$ 30 mil ? o que seria ilegal, pois o dirigente é membro do Tribunal de Contas do Estado. A acusação foi feita durante o programa Mesa Redonda de domingo, na TV Gazeta. Citadini telefonou para o programa e desafiou Ronaldo Pinto, presidente da torcida, a apresentar provas do que estava dizendo. Leia mais no Jornal da Tarde