Gaviões protesta contra Citadini O Parque São Jorge vai ferver na tarde desta quinta-feira. E não será por causa do calor de 34 graus que tem feito em São Paulo. A torcida Gaviões da Fiel, que não agüenta mais o vice-presidente de futebol do Corinthians, Antônio Roque Citadini, vai fazer um protesto no portão principal, onde colocará um torcedor acorrentado. Ele só sairá de lá quando o dirigente pedir demissão. Pelo menos é o que prometem os ?cartolas? da torcida. Nesta quarta-feira, quem mostrou não agüentar mais Citadini foi o médico Joaquim Grava, que resolveu pedir demissão depois de 24 anos no Corinthians. A lista de desafetos de Citadini é grande. Na tarde desta quinta-feira, integrantes da Gaviões da Fiel vão se aliar à maioria dos freqüentadores das numeradas do Pacaembu - que nos dois últimos jogos do time no estádio vaiaram o técnico Geninho e xingaram o dirigente - e são chamados de "bicões" pelo polêmico vice-presidente corintiano. "O nosso protesto vai ser pacífico. Vamos acorrentar um torcedor, gordo, de preferência, e deixá-lo em frente ao portão principal do clube. Ele só vai sair de lá quando o Citadini se tocar e deixar o cargo. Esse torcedor terá comida à sua disposição e vai ficar lá quantos dias forem necessários", avisa Wellington Rocha Júnior, presidente da Gaviões. Junto ao torcedor acorrentado e trancafiado com sete cadeados, a torcida uniformizada vai exibir faixas de protesto, exigindo a saída do vice-presidente. "Vamos levar três faixas com os dizeres ´Fora Citadini´, ´Cadê o nosso estádio´ e ´Queremos ingressos mais baratos´", avisou Wellington. Treino - O técnico Geninho, que também não tem a simpatia da maior parte dos integrantes da Gaviões, tenta armar o time para o jogo de domingo, contra o América, em Rio Preto. Nesta quarta-feira, os atacantes Lucas e Gil saíram contundidos do treino, mas devem ter condições de jogar. Lucas será o substituto de Liedson, que está suspenso.